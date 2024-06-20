Взрывы в Днепропетровской области - пострадали гражданские

Последствия вражеской атаки в Днепропетровской области. Фото: Telegram Николая Лукашука

В четверг ночью, 20 июня, Россия нанесла массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Днепропетровской области. Также в результате вражеских ударов есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Читайте также:

Взрывы в Днепропетровской области

По его словам, в области силы ПВО сбили пять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 и четыре ракеты в Никопольской, Криворожской и Синельниковской громадах.

Результаты взрывов в Днепропетровской области. Источник: Telegram Николая Лукашука

Несколько попаданий зафиксировали в Криворожском и Никопольском районах. Пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Результаты взрывов в Днепропетровской области. Источник: Telegram Николая Лукашука

В Никопольском районе повреждены семь частных домов, пять хозяйственных сооружений, автомобили и линии электропередачи. В других громадах области, по словам Лукашука, ночь прошла без обстрелов.

Скриншот сообщения Лукашука

Напомним, ночью во многих регионах Украины раздавался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы дронов-камикадзе и активности вражеских бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.

Также мы сообщали, что ночью раздались взрывы в Киеве, где силы ПВО отражали атаку вражеских беспилотников.