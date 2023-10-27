Повітряна тривога в Україні — на Дніпропетровщині пролунали вибухи

Вибухи у Дніпропетровській області

У п'ятницю, 27 жовтня, близько 16:00 на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram.

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Вибухи у Дніпропетровській області

Повідомляється, що звуки вибухів чули жителі Синельниківського району Дніпропетровщини.

Інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Інформація про вибухи на Дніпропетровщині. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Нагадаємо, близько 15:30 на Миколаївщині пролунали вибухи. Наразі ракети перебувають у повітряному просторі Кіровоградської та Миколаївської областей.

Також ми повідомляли, що в повітряному просторі нашої держави зафіксовано ракети. Наразі вони є в небі над Миколаївщиною та Кіровоградщиною.