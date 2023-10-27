Воздушная тревога в Украине — на Днепропетровщине раздались взрывы

На Днепропетровщине раздались громкие взрывы
27 октября 2023 16:04
Взрывы в Днепропетровской области
В пятницу, 27 октября, около 16:00 на Днепропетровщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
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Взрывы в Днепропетровской области
Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Синельниковского района Днепропетровской области.
Напомним, около 15:30 в Николаевской области прогремели взрывы. В настоящее время ракеты находятся в воздушном пространстве Кировоградской и Николаевской областей.
Также мы сообщали, что в воздушном пространстве нашего государства зафиксированы ракеты. Сейчас они находятся в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.
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