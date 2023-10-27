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На Днепропетровщине раздались громкие взрывы

27 октября 2023 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине — на Днепропетровщине раздались взрывы
Взрывы в Днепропетровской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 27 октября, около 16:00 на Днепропетровщине раздались взрывы. Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрывы в Днепропетровской области

Сообщается, что звуки взрывов слышали жители Синельниковского района Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине и взрывы
Информация о взрывах в Днепропетровской области. Фото: скриншот с Telegram-канала
Воздушная тревога в Украине и взрывы
Информация о взрывах в Днепропетровской области. Фото: скриншот с Telegram-канала

Напомним, около 15:30 в Николаевской области прогремели взрывы. В настоящее время ракеты находятся в воздушном пространстве Кировоградской и Николаевской областей.

Также мы сообщали, что в воздушном пространстве нашего государства зафиксированы ракеты. Сейчас они находятся в небе над Николаевщиной и Кировоградщиной.

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