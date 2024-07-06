Внаслідок атаки на Донеччину 6 липня загинула людина

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники у суботу, 6 липня, обстріляли Українськ та Покровськ Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинула щонайменше одна людина, троє поранені.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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Обстріли Донеччини 6 липня

Окупанти атакували Українськ Селидівської громади зі "Смерчів" — наразі відомо про одного загиблого і двох поранених. Також пошкоджено чотири двоповерхівки та один приватний будинок.

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька ОВА

А внаслідок обстрілу Покровська постраждала ще одна людина, там пошкоджено адмінбудівлю.

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька ОВА

"Росіяни щодня б'ють по мирних жителях Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень Евакуюйтесь своєчасно!" — закликав Філашкін.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки по Нікополю Дніпропетровської області загинула жінка.

Також ми писали, що на Харківщині російські загарбники за добу скинули 19 керованих авіабомб на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.