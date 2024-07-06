Обстріл Нікопольщини 6 липня — є загибла

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка
Російські окупанти у суботу, 6 липня, обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Російський обстріл Нікопольщини
За словами Лисака, загинула 65-річна жінка. Її вбили окупанти, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.
"Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники за добу скинули 19 керованих авіабомб на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.
Також 5 липня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Селидовому Донецької області. Унаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.
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