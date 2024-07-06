Обстріл Нікопольщини 6 липня — є загибла

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у суботу, 6 липня, обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Нікопольщини

За словами Лисака, загинула 65-річна жінка. Її вбили окупанти, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники за добу скинули 19 керованих авіабомб на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

Також 5 липня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Селидовому Донецької області. Унаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.