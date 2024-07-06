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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область — загинула жінка

6 липня 2024 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Нікопольщини 6 липня — є загибла
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 6 липня, обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, загинула 65-річна жінка. Її вбили окупанти, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.   

Обстріл Нікопольщини 6 липня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюємо", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Атака РФ на Дніпропетровську область 6 липня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстріл Дніпропетровської області 6 липня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 6 липня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники за добу скинули 19 керованих авіабомб на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру. 

Також 5 липня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Селидовому Донецької області. Унаслідок цієї атаки є загиблі та поранені.

війна Україна Дніпропетровська область обстріли окупанти Нікополь

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