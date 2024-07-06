Обстрел Никопольщины 6 июля — есть погибшая

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в субботу, 6 июля, обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, погибла 65-летняя женщина. Ее убили оккупанты, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую громаду.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Другие последствия атаки уточняем", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области российские захватчики за сутки сбросили 19 управляемых авиабомб на гражданское население и критически важную инфраструктуру.

Также 5 июля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Селидову Донецкой области. В результате этой атаки есть погибшие и раненые.