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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область — погибла женщина

6 июля 2024 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Никопольщины 6 июля — есть погибшая
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 6 июля, обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, погибла 65-летняя женщина. Ее убили оккупанты, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую громаду.

Обстрел Никопольщины 6 июля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российских обстрелов Днепропетровской области 6 июля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Другие последствия атаки уточняем", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Атака РФ на Днепропетровскую область 6 июля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Обстрел Днепропетровской области 6 июля
Последствия российского обстрела Днепропетровской области 6 июля. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области российские захватчики за сутки сбросили 19 управляемых авиабомб на гражданское население и критически важную инфраструктуру.

Также 5 июля россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Селидову Донецкой области. В результате этой атаки есть погибшие и раненые.

война Украина Днепропетровская область обстрелы оккупанты Никополь

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