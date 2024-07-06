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На Донеччине раздавались взрывы — оккупанты обстреляли область из "смерчей", погиб человек

6 июля 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате атаки на Донеччину 6 июля погиб человек
Последствия обстрелов. Фото: Донецкая ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 6 июля, обстреляли Украинск и Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек, трое ранены.   

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.  

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Оккупанты атаковали Украинск Селидовской громады из "Смерчей" — сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Также повреждены четыре двухэтажки и один частный дом.

атака на Покровск 6 июля - какие последствия
Последствия обстрелов. Фото: Донецкая ОВА

А в результате обстрела Покровска пострадал еще один человек, там повреждено админздание.

Во время обстрела Украинский в Донецкой области погиб человек
Последствия обстрелов. Фото: Донецкая ОВА

"Россияне ежедневно бьют по мирным жителям Донбасса. Не превращайте себя в мишень Эвакуируйтесь своевременно!" — призвал Филашкин.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, в результате вражеской атаки по Никополю Днепропетровской области погибла женщина.

Также мы писали, что в Харьковской области российские захватчики за сутки сбросили 19 управляемых авиабомб на гражданское население и критически важную инфраструктуру.

Донецкая область обстрелы оккупанты ракеты война в Украине атака

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