Росіяни намагаються оточити ЗСУ біля Прогресу

Російські загарбники. Фото: росЗМІ

Російські загарбники намагаються оточити частину угрупування Сил оборони України біля Прогресу. Наразі наказу про відхід українських військових з небезпечного району немає.

Про це повідомляє DeepState у середу, 24 липня.

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Російські загарбники оточують угруповання ЗСУ. Фото: DeepState

Угруповання ЗСУ під загрозою

"До нас звернулися бійці 1 та 3 батальйонів 31 ОМБр, які останні дні ведуть оборону в оточенні. Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати ряд позицій західніше висоти 236.9", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що наразі росіяни намагаються підійти максимально близько до села Іванівка.

Що зумовило загрозу

Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних, оскільки стався хаотичний відхід однієї з піхотних бригад. 47 ОМБр, яка прийшла на поміч, не змогла стримати противника, який переважав чисельно.

"Попередньо у селі вже було скупчення чисельністю від двох рот. Старі вовки з 47-ї просили передати "палке вітання" НЦ на Рівненщині", — зазначили в DeepState.

Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці і надалі сиділи в оточенні — до останнього солдата.

"Управління рот фактично відсутнє, адже їх командири поранені або загиблі", — повідомляють аналітики.

Яка ситуація зараз

Від командування очікують прийняття правильного рішення, яке допоможе зберегти життя особового складу.

В DeepState також повідомили, що зараз окупанти просочуються у Вовче, щоб поновити штурмові дії. Ці дії створюють ще ряд додаткових проблем в подальшій обороні на цій ділянці.

Загроза оточення ЗСУ біля Прогресу. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти нарощують чисельність військ у Запорізькій області. Проте на цей час немає ознак загрози наступу на цьому напрямку.

Також ми писали, що головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський показав добірку потужних ударів по загарбниках та ворожій техніці.