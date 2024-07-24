Россияне пытаются окружить ВСУ возле Прогресса

Российские захватчики. Фото: росСМИ

Российские захватчики пытаются окружить часть группировки Сил обороны Украины возле Прогресса. Приказа об уходе украинских военных из опасного района нет.

Об этом сообщает DeepState в среду, 24 июля.

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Группировка ВСУ под угрозой

"К нам обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые в последние дни ведут оборону в окружении. Южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне пытаются подойти максимально близко к селу Ивановка.

Что обусловило угрозу

Оперативно-тактическая обстановка стала критической в выходные, поскольку произошел хаотический уход одной из пехотных бригад. 47 ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать противника, превосходившего численно.

"Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот. Старые волки из 47-й просили передать "горячее поздравление" НЦ в Ровенской области", — отметили в DeepState.

Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата.

"Управление рот практически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибшие", — сообщают аналитики.

Какая ситуация сейчас

От командования ожидают принятия правильного решения, которое поможет сохранить жизнь личного состава.

В DeepState также сообщили, что сейчас оккупанты просачиваются в Волче, чтобы возобновить штурмовые действия. Эти действия создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне на этом участке.

Угроза окружения ВСУ возле Прогресса. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты наращивают численность войск в Запорожской области. Однако в настоящее время нет признаков угрозы наступления на этом направлении.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал подборку мощных ударов по захватчикам и вражеской технике.