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В Донецкой области россияне пытаются окружить ВСУ возле Прогресса — подробности от DeepState

24 июля 2024 09:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Россияне пытаются окружить ВСУ возле Прогресса
Российские захватчики. Фото: росСМИ
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики пытаются окружить часть группировки Сил обороны Украины возле Прогресса. Приказа об уходе украинских военных из опасного района нет.

Об этом сообщает DeepState в среду, 24 июля.

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Российские захватчики окружают группировку ВСУ. Фото: DeepState

Группировка ВСУ под угрозой

"К нам обратились бойцы 1 и 3 батальонов 31 ОМБр, которые в последние дни ведут оборону в окружении. Южнее Лозоватского враг образовал горловину, из-за которой приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне пытаются подойти максимально близко к селу Ивановка.

Что обусловило угрозу

Оперативно-тактическая обстановка стала критической в выходные, поскольку произошел хаотический уход одной из пехотных бригад. 47 ОМБр, пришедшая на помощь, не смогла сдержать противника, превосходившего численно.

"Предварительно в селе уже было скопление численностью от двух рот. Старые волки из 47-й просили передать "горячее поздравление" НЦ в Ровенской области", — отметили в DeepState.

Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата.

"Управление рот практически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибшие", — сообщают аналитики.

Какая ситуация сейчас

От командования ожидают принятия правильного решения, которое поможет сохранить жизнь личного состава.

В DeepState также сообщили, что сейчас оккупанты просачиваются в Волче, чтобы возобновить штурмовые действия. Эти действия создают еще ряд дополнительных проблем в дальнейшей обороне на этом участке.

Загроза для ЗСУ біля прогресу
Угроза окружения ВСУ возле Прогресса. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты наращивают численность войск в Запорожской области. Однако в настоящее время нет признаков угрозы наступления на этом направлении.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал подборку мощных ударов по захватчикам и вражеской технике.

война ВСУ Донецкая область оккупанты опасность война в Украине угроза наступление

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