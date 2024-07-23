Росіяни нарощують кількість військових в Запорізькій області — чи є загроза наступу

В ЗСУ повідомили, чи є загроза російського наступу на Запорізькому напрямку
Окупанти нарощують чисельність військ у Запорізькій області. Проте на цей час немає ознак загрози наступу на цьому напрямку.
Про це повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у вівторок, 23 липня.
Росіяни нарощують кількість військових в Запорізькій області
"Якщо взяти чисельність особового складу противника, наприклад, в самій Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. І спостерігається приріст цієї кількості — десь за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Однак, наша розвідка говорить, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає", — заявив військовий.
Лиховій заявив, що кількість росіян у Запорізькій та Херсонській областях є недостатньою для проведення ефективних наступальних операцій на більш віддалені рубежі, ніж ті, де наразі перебуває ворог.
Він також підкреслив, що зараз в зоні операцій ОУВ "Таврія" спостерігається позиційна боротьба, оскільки "росіяни не мають змоги проводити активні штурмові наступальні дії на кількох напрямках одночасно".
Нагадаємо, у Донецькій області українські зенітники збили черговий російський винищувач Су-25. Ворожий літак намагався завдавати удари по позиціях бійців Сил оборони.
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