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В ВСУ сообщили, есть ли угроза российского наступления на Запорожском направлении

23 июля 2024 22:10
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россияне наращивают количество военных в Запорожской области — есть ли угроза наступления
Российские войска. Фото: Euromaidan Press
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Оккупанты наращивают численность войск в Запорожской области. Однако в настоящее время нет признаков угрозы наступления на этом направлении.

Об этом сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона во вторник, 23 июля.

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Россияне наращивают количество военных в Запорожской области

"Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества — где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи. Однако наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет", — заявил военный.

Лыховий заявил, что количество россиян в Запорожской и Херсонской областях недостаточно для проведения эффективных наступательных операций на более отдаленные рубежи, чем те, где сейчас находится враг.

Он также подчеркнул, что сейчас в зоне операций ОУВ "Таврия" наблюдается позиционная борьба, поскольку "россияне не могут проводить активные штурмовые наступательные действия в нескольких направлениях одновременно".

Напомним, в Донецкой области украинские зенитчики сбили очередной российский истребитель Су-25. Вражеский самолет пытался наносить удары по позициям бойцов Сил обороны.

Также мы писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал подборку мощных ударов по захватчикам и вражеской технике.

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