Россияне наращивают количество военных в Запорожской области — есть ли угроза наступления

Российские войска. Фото: Euromaidan Press

Оккупанты наращивают численность войск в Запорожской области. Однако в настоящее время нет признаков угрозы наступления на этом направлении.

Об этом сообщил представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона во вторник, 23 июля.

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"Если взять численность личного состава противника, например, в самой Запорожской области, то россиян здесь достаточно много, почти 90 тысяч. И наблюдается прирост этого количества — где-то за последние три недели добавилось еще две тысячи. Однако наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет", — заявил военный.

Лыховий заявил, что количество россиян в Запорожской и Херсонской областях недостаточно для проведения эффективных наступательных операций на более отдаленные рубежи, чем те, где сейчас находится враг.

Он также подчеркнул, что сейчас в зоне операций ОУВ "Таврия" наблюдается позиционная борьба, поскольку "россияне не могут проводить активные штурмовые наступательные действия в нескольких направлениях одновременно".

Напомним, в Донецкой области украинские зенитчики сбили очередной российский истребитель Су-25. Вражеский самолет пытался наносить удары по позициям бойцов Сил обороны.

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