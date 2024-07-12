Що відбувається на фронті станом на 12 липня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

В Україні триває 870 доба повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 120 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту на 12 липня

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії: там відбулося шість ворожих штурмів за підтримки авіації у районах Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім бойових зіткнень — Сили оборони відбивали атаки, зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 штурмових дій противника в районах Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки, Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 18 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку українські військові відбили 41 атаку ворога біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Прогрес, Яснобродівка і Карлівка Донецької області. Зокрема, біля Новоолександрівки відбулося 14 бойових зіткнень — там противник концентрував свої зусилля.

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, Там Росія шість разів проводила штурми наших позицій.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 штурмів наших позицій, а найбільш активно діяли неподалік Урожайного Донецької області, де провели сім атак.

На Гуляйпільському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Відбито одну атаку загарбників у бік Гуляйполя, вдалося не допустити втрат позицій.

На Оріхівському напрямку сталося два бойових зіткнення, зокрема неподалік Малої Токмачки на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Раніше ЗСУ показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Також українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позиції окупантів на Бахмутському напрямку.