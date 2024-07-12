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На фронте произошло 120 боестолкновений — в Генштабе сообщили об обстановке на направлениях

12 июля 2024 09:02
Евгения Брюховецкая - редактор
Что происходит на фронте по состоянию на 12 июля
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине продолжаются 870 сутки полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация по направлениям фронта на 12 июля

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия: там произошло шесть вражеских штурмов при поддержке авиации в районах Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло семь боевых столкновений — Силы обороны отражали атаки, в том числе в районах Синьковки, Вильшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области.

На Лиманском направлении наши войска остановили 11 штурмовых действий противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли пять попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещиевки, Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении украинские военные отразили 41 атаку врага возле населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. В частности, возле Новоалександровки произошло 14 боевых столкновений — там противник концентрировал свои усилия.

На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Прасковьевка и Константиновка. Там Россия шесть раз проводила штурмы наших позиций.

На Времивском направлении оккупанты совершили 11 штурмов наших позиций, а наиболее активно действовали неподалеку от Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в направлении Гуляйполя, удалось не допустить потерь позиций.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в частности, неподалеку от Малой Токмачки на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот сообщения Генштаба

Ранее ВСУ показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Также украинские защитники из пограничного подразделения "Феникс" показали, как уничтожают оружие, автомобили и позиции оккупантов на Бахмутском направлении.

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