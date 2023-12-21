Пенсія для військових ЗСУ — які є види, чим відрізняються і як отримати

Пенсії для українських військовослужбовців. Колаж: Новини.LIVE

Кожен військовослужбовець Збройних сил України має право вийти на пенсію після звільнення з військової служби. При цьому державою передбачено три види пенсійних виплат.

Які є види пенсій, чим вони відрізняються, хто та коли може претендувати на кожен із цих видів виплат, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, слід зауважити, що українські військовослужбовці за наявності встановленої вислуги на військовій службі мають право на довічну пенсію відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

В Україні передбачені три види пенсій:

за віком (за вислугу років);

через інвалідність;

через втрату годувальника.

Хто та коли отримує пенсію за вислугу років

Цей вид пенсії призначають за наявності вислуги 25 років і більше, незалежно від віку.

А також при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності 25 років та більше страхового стажу, з яких не менше ніж 12 років 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ.

Пенсія через інвалідність

Такі виплати призначаються:

якщо інвалідність настала у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, і особа у цей період не вчинила злочину проти миру та людства.

Хто та коли може отримати пенсію через втрату годувальника

Цей вид пенсій призначається непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні військовослужбовців, померлих, загиблих або зниклих безвісти.

Виплати українським військовим. Фото: google.com

Що відомо про розмір пенсій для військових

При призначенні пенсії враховується грошове забезпечення:

оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням;

процентна надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, з яких сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Оклади за посадою та військовим (спеціальним) званням враховуються на час звільнення (смерті), додаткові види грошового забезпечення та премія – за останні 24 місяці перед звільненням (смертю). Є специфіка у визначенні грошового забезпечення відрядженим військовослужбовцям.

Перерахунки пенсій проводяться у разі підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців.

Як військовому отримати пенсію

Зазначається, що військовим треба подавати документи на призначення пенсії до районного ТЦК. Після опрацювання військові скеровують уже заведену справу військового до Пенсійного фонду України.

Для того, аби військовому нарахували пенсію, йому слід подати разом із заявою перелік документів:

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідку про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення з усіх частин, де військовослужбовець проходив військову службу за останні 24 місяці;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідку ОК-5 з Пенсійного фонду;

довідку з реквізитами банківського рахунку.

Додатково для призначення пенсії з інвалідності варто подати такі документи:

довідку медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу/витяг ВЛК.

Якщо родина втратила годувальника, то їй потрібно надати такі документи:

витяг ЦВЛК;

свідоцтва, які підтверджують родинний зв’язок (свідоцтва про народження, про шлюб тощо);

довідки про навчання дітей.

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