Виплати за загиблого військового — хто може отримати і які документи необхідні

Україна повертає тіла загиблих українських військових для їхнього гідного поховання. Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters

Українці ціною власного життя захищають незалежність та свободу нашої держави й кожного її громадянина. Сім'я кожного військовослужбовця, який загинув на фронті, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Відповідне право забезпечує постанова Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022 року. Хто саме з членів родини загиблого військового має право на отримання грошової компенсації та які документи знадобляться, розбираємося далі.

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Хто може отримати виплати за загиблого воїна

Права на виплати мають:

батьки (мама й тато);

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти до 18 років;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

При цьому відповідно до ст. 16 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей", допомога за загиблого військовослужбовця розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів.

Крім того, важливо знати, що родичі, які мають право на отримання виплат, можуть від них відмовитися на користь іншого члена сімʼї.

Якщо хтось із членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Хто вважається утриманцем загиблого військового

Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби". Відповідно до ст. 30 цього закону — це непрацездатні члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які перебували на їх утриманні.

Непрацездатними членами сім’ї у цьому випадку, зокрема, вважаються:

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому брати, сестри та онуки — у випадках, якщо у них немає працездатних батьків;

дід і бабуся — при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати

дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) доглядає за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Також виплати, як утриманцям загиблого, передбачені студентам на денній формі навчання до досягнення 23 річного віку та дітям-сиротам — також до досягнення 23-річного віку.

Сім'ї загиблих військових мають право на виплату 15 млн гривень. Фото: Getty Images

Хто не може отримати виплати за загибель військового

Також, щоб отримати грошову допомогу, має бути дотримана одна важлива умова — особи, які претендують на виплату, не повинні:

проживати у росії;

проживати в Білорусі;

бути засуджені за державну зраду;

бути засуджені за колабораційну діяльність;

бути засуджені за пособництво державі-агресору.

Які документи необхідні, щоб оформити грошову допомогу

Після сповіщення про загибель військкомати або військова частина мають видати родичам свідоцтво про смерть.

Після того, як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати інші необхідні папери. Зокрема родині необхідно звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Впродовж 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації.

Там вони подають заяву про призначення виплати та наступний пакет документів:

які підтверджують загибель військового та обставини;

які засвідчують особу члена родини, який претендує на виплату;

які підтверджують родинні зв’язки із загиблим (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, копію свідоцтва про народження загиблого, копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого).

Якщо є судові рішення про опіку чи батьківське піклування — їх теж варто подати.

Як виплачується ОГД сім'ям загиблих військових

Відповідно до чинних порядків, затверджених Міноборони та МВС, грошова допомога виплачується рівними частинами усім отримувачам: спочатку 1/5 від призначеної суми, решта — щомісячно протягом наступних 40 місяців.

Якщо після призначення та початку виплат, за їх отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, відбувається перерозподіл суми допомоги — або за згодою сторін, або у судовому порядку.

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