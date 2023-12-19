Выплаты за погибшего военного — кто может получить и какие документы необходимы

Украина возвращает тела погибших украинских военных для их достойного захоронения. Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинцы ценой собственной жизни защищают независимость и свободу нашего государства и каждого гражданина. Семья каждого погибшего на фронте военнослужащего имеет право получить компенсацию — единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Соответствующее право обеспечивает постановление Кабинета Министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года. Кто именно из членов семьи погибшего военного имеет право на получение денежной компенсации и какие документы понадобятся, разбираемся далее.

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Кто может получить выплаты за погибшего воина

Права на выплаты имеют:

родители (мама и папа);

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети младше 18 лет;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

При этом согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", помощь за погибшего военнослужащего распределяется равными частями на всех получателей.

Кроме того, важно знать, что родственники, имеющие право на получение выплат, могут от них отказаться в пользу другого члена семьи.

Если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.

Кто считается иждивенцем погибшего военного

Иждивенцами считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы". Согласно ст. 30 этого закона — это нетрудоспособные члены семей находившихся на их содержании погибших (умерших) военнослужащих.

Нетрудоспособными членами семьи в этом случае, в частности, считаются:

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки — в случаях, если у них нет трудоспособных родителей;

дед и бабушка — при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать

дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) ухаживает за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8-летнего возраста, и не работает.

Также выплаты, как иждивенцам погибшего, предусмотрены студентам на дневной форме обучения до достижения 23-летнего возраста и детям-сиротам — также до достижения 23-летнего возраста.

Семьи погибших военных имеют право на выплату 15 млн. гривен. Фото: Getty Images

Кто не может получить выплаты за гибель военного

Также, чтобы получить денежную помощь, должно быть соблюдено одно важное условие — лица, претендующие на выплату, не должны:

проживать в россии;

проживать в Белоруси;

быть осуждены за государственную измену;

быть осуждены за коллаборационную деятельность;

быть осуждены за пособничество государству-агрессору.

Какие документы необходимы, чтобы оформить денежную помощь

После уведомления о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти.

После того как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать другие необходимые бумаги. В частности, семье необходимо обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получить дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный ТЦК и СП независимо от места регистрации.

Там они подают заявление о назначении выплаты и следующий пакет документов:

подтверждающие гибель военного и обстоятельства;

удостоверяющие личность члена семьи, претендующего на выплату;

подтверждающие родственные связи с погибшим (свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, копию свидетельства о рождении погибшего, копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего).

Если есть судебные решения об опеке или родительском попечении — их тоже следует подать.

Как выплачивается ОДП семьям погибших военных

Согласно действующим порядкам, утвержденным Минобороны и МВД, денежная помощь выплачивается равными частями всем получателям: сначала 1/5 от назначенной суммы, остальные ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Если после назначения и начала выплат, за их получением обращаются другие лица, имеющие на нее право, происходит перераспределение суммы пособия либо с согласия сторон, либо в судебном порядке.

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