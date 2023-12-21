Пенсия для военных ВСУ — какие виды, чем отличаются и как получить

Пенсии для украинских военнослужащих Коллаж: Новини.LIVE

Каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право выйти на пенсию после увольнения с военной службы. При этом государством предусмотрено три вида пенсионных выплат.

Какие есть виды пенсий, чем они отличаются, кто и когда может претендовать на каждый из этих видов выплат, рассказываем далее в материале.

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Так, следует отметить, что украинские военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

В Украине предусмотрены три вида пенсий:

по возрасту (за выслугу лет);

из-за инвалидности;

из-за потери кормильца.

Кто и когда получает пенсию за выслугу лет

Данный вид пенсии назначается при наличии выслуги 25 лет и более, независимо от возраста.

А также при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел.

Пенсия по инвалидности

Такие выплаты назначаются:

если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после освобождения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену или заложником, и лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.

Кто и когда может получить пенсию из-за потери кормильца

Данный вид пенсий назначается нетрудоспособным членам семьи, находящимся на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести.

Выплаты украинским военным. Фото: google.com

Что известно о размере пенсий для военных

При назначении пенсии учитывается денежное довольствие:

оклады по должности, воинскому (специальному) званию;

процентная надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Оклады по должности и воинскому (специальному) званию учитываются на время увольнения (смерти), дополнительные виды денежного довольствия и премия — за последние 24 месяца перед увольнением (смертью). Есть специфика в определении денежного довольствия командированным военнослужащим.

Перерасчет пенсий производится в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих.

Как военному получить пенсию

Отмечается, что военным следует подавать документы на назначение пенсии в районный ТЦК. После обработки направляют уже заведенное дело военного в Пенсионный фонд Украины.

Для того чтобы военному начислили пенсию, ему следует подать вместе с заявлением перечень документов:

денежный аттестат (с последнего места службы);

справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписка о регистрации места жительства лица;

справку ОК-5 из Пенсионного фонда;

справку по реквизитам банковского счета.

Дополнительно для назначения пенсии по инвалидности следует представить следующие документы:

справку медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни/извлечении ВВК.

Если семья потеряла кормильца, то ей нужно предоставить следующие документы:

выдержка ЦВВК;

свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);

справки об обучении детей.

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