Пенсия для военных ВСУ — какие виды, чем отличаются и как получить

На какие пенсии могут рассчитывать военные ВСУ — три вида и нюансы получения
Каждый военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право выйти на пенсию после увольнения с военной службы. При этом государством предусмотрено три вида пенсионных выплат.
Какие есть виды пенсий, чем они отличаются, кто и когда может претендовать на каждый из этих видов выплат, рассказываем далее в материале.
Так, следует отметить, что украинские военнослужащие при наличии установленной выслуги на военной службе имеют право на пожизненную пенсию в соответствии с ЗУ "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".
В Украине предусмотрены три вида пенсий:
- по возрасту (за выслугу лет);
- из-за инвалидности;
- из-за потери кормильца.
Кто и когда получает пенсию за выслугу лет
Данный вид пенсии назначается при наличии выслуги 25 лет и более, независимо от возраста.
А также при достижении на день увольнения со службы 45-летнего возраста, при наличии 25 лет и больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба или служба в органах внутренних дел.
Пенсия по инвалидности
Такие выплаты назначаются:
- если инвалидность наступила в период прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после освобождения со службы, но вследствие заболевания (травмы, ранения, контузии, увечья и т.п.), возникшего в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену или заложником, и лицо в этот период не совершило преступления против мира и человечества.
Кто и когда может получить пенсию из-за потери кормильца
Данный вид пенсий назначается нетрудоспособным членам семьи, находящимся на содержании военнослужащих, умерших, погибших или пропавших без вести.
Что известно о размере пенсий для военных
При назначении пенсии учитывается денежное довольствие:
- оклады по должности, воинскому (специальному) званию;
- процентная надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (надбавки, доплаты, повышения) и премии, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
Оклады по должности и воинскому (специальному) званию учитываются на время увольнения (смерти), дополнительные виды денежного довольствия и премия — за последние 24 месяца перед увольнением (смертью). Есть специфика в определении денежного довольствия командированным военнослужащим.
Перерасчет пенсий производится в случае повышения денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих.
Как военному получить пенсию
Отмечается, что военным следует подавать документы на назначение пенсии в районный ТЦК. После обработки направляют уже заведенное дело военного в Пенсионный фонд Украины.
Для того чтобы военному начислили пенсию, ему следует подать вместе с заявлением перечень документов:
- денежный аттестат (с последнего места службы);
- справку о размере ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия из всех частей, где военнослужащий проходил военную службу за последние 24 месяца;
- выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;
- паспорт;
- налоговый номер;
- выписка о регистрации места жительства лица;
- справку ОК-5 из Пенсионного фонда;
- справку по реквизитам банковского счета.
Дополнительно для назначения пенсии по инвалидности следует представить следующие документы:
- справку медико-социальной экспертной комиссии;
- свидетельство о болезни/извлечении ВВК.
Если семья потеряла кормильца, то ей нужно предоставить следующие документы:
- выдержка ЦВВК;
- свидетельства, подтверждающие родственную связь (свидетельства о рождении, о браке и т.п.);
- справки об обучении детей.
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