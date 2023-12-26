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На Харківщині росіяни вдарили по житловому будинку, загинула людина

26 грудня 2023 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині росіяни вдарили по житловому будинку, загинула людина
Пожежа в будинку внаслідок російського удару. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вночі 26 грудня завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади на Харківщині. Внаслідок атаки горів житловий будинок.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Російські війська завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади близько 02:30 ночі", — йдеться у повідомленні.

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Будинок, в який вдарили росіяни. Фото: ДСНС

Так, влучання ворожого снаряду призвело до пожежі у приватному будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, що мешкав у будинку. 

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Будинок, в який вдарили росіяни. Фото: ДСНС

Зазначається, що загоряння вдалося локалізувати о 08:30.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, що за попередню добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Один місцевий житель поранений, його ушпиталили.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений. 

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