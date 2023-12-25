У Генштабі прозвітували щодо успішних ударів по окупантах

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Розпочалася 670 повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб.

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Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Також українським Силам ППО вдалося знищити два винищувача-бомбардувальника Су-34 та Су-30.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби та пункт управління противника.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак окупантів поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Український військовий зі зброєю. Фото: 22 ОМБр

На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші бійці стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там наші захисники відбили п'ять атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

Український військовий. Фото: 22 ОМБр

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Так протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ у війні проти України

Станом на 25 грудня втрати російської армії на війні в Україні наступні:

особового складу — близько 353 950 (+760) осіб;

танків — 5 877 (+19) одиниць;

бойових броньованих машин — 10 919 (+31) одиниць;

артилерійських систем — 8 347 (+33) одиниць;

РСЗВ — 934 (+2) одиниці;

засобів ППО — 613 (+2) одиниць;

літаків — 329 (+2) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 436 (+32) одиниці;

крилатих ракет — 1 616 (+2) одиниць;

кораблів/катерів — 22 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 075 (+53) одиниць;

спеціальної техніки — 1 234 (+5) одиниць.

Втрати росіян на війні. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що наразі окупанти намагаються дізнатися, чим вдалося збити їх літаки Су-34. За його словами, ворог вже не так часто використовує авіацію для ураження.

Також ми писали, що 810-а окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що її бійці навмисно застосовують хімічну зброю в Україні. Проте згодом допис із зізнанням було відредаговано.