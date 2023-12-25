В Генштабе отчитались об успешных ударах по оккупантам

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

Началось 670 полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб.

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Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Также украинским Силам ПВО удалось уничтожить два истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили два артиллерийских средства и пункт управления противника.

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага у Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На лиманском направлении россияне наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

Украинский военный с оружием. Фото: 22 ОМБр

На Авдеевском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши бойцы стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники отразили пять атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Украинский военный. Фото: 22 ОМБр

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки противника возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

В Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Потери РФ в войне против Украины

По состоянию на 25 декабря потери российской армии на войне в Украине:

личного состава — около 353 950 (+760) человек;

танков — 5 877 (+19) единиц;

боевых бронированных машин — 10 919 (+31) единиц;

артиллерийских систем — 8 347 (+33) единиц;

РСЗО — 934 (+2) единицы;

средств ПВО — 613 (+2) единиц;

самолетов — 329 (+2) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6436 (+32) единицы;

крылатых ракет — 1616 (+2) единиц;

кораблей/катеров — 22 (+0) единицы;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 11 075 (+53) единиц;

специальной техники — 1 234 (+5) единиц.

Потери россиян на войне. Фото: Генштаб

Напомним, что спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что в настоящее время оккупанты пытаются узнать, чем удалось сбить их самолеты Су-34. По его словам, враг уже не так часто использует авиацию для поражения.

Также мы писали, что 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что ее бойцы намеренно применяют химическое оружие в Украине. Однако впоследствии сообщение с признанием было отредактировано.