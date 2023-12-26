На Харьковщине россияне ударили по жилому дому, погиб человек

Пожар в доме в результате российского удара. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска ночью 26 декабря нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины на Харьковщине. В результате атаки горел жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины около 02:30 ночи", — говорится в сообщении.

Дом, в который ударили россияне. Фото: ГСЧС

Так, попадание вражеского снаряда привело к пожару в частном доме.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело проживавшего в доме мужчины.

Дом, в который ударили россияне. Фото: ГСЧС

Отмечается, что возгорание удалось локализовать в 08:30.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что за предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.