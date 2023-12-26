На Харьковщине россияне ударили по жилому дому, погиб человек
Российские войска ночью 26 декабря нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины на Харьковщине. В результате атаки горел жилой дом.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Удар по Харьковщине 26 декабря
"Российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины около 02:30 ночи", — говорится в сообщении.
Так, попадание вражеского снаряда привело к пожару в частном доме.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело проживавшего в доме мужчины.
Отмечается, что возгорание удалось локализовать в 08:30.
Напомним, что за предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.
Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.
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