Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Харьковщине россияне ударили по жилому дому, погиб человек arrow

На Харьковщине россияне ударили по жилому дому, погиб человек

26 декабря 2023 13:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине россияне ударили по жилому дому, погиб человек
Пожар в доме в результате российского удара. Фото: ГСЧС Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска ночью 26 декабря нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины на Харьковщине. В результате атаки горел жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Читайте также:

Удар по Харьковщине 26 декабря

"Российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Подолы Куриловской общины около 02:30 ночи", — говорится в сообщении.

null
Дом, в который ударили россияне. Фото: ГСЧС

Так, попадание вражеского снаряда привело к пожару в частном доме.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело проживавшего в доме мужчины.

null
Дом, в который ударили россияне. Фото: ГСЧС

Отмечается, что возгорание удалось локализовать в 08:30.

null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, что за предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара - 80x80

Россияне продолжают прикрываться ЗАЭС и обстреливать мирные города, — мэр Энергодара

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме