На Херсонщині окупанти вбили восьмикласника, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй пресконференції, передає Укрінформ.

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За словами Прокудіна, 20 грудня дитина проходила неподалік окупантів. Вони заявили, що хлопчик нібито щось фотографував, схопили його, привели додому та застрелили просто на очах у рідних.

Очільник області зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Окрім того, він розповів, що окупанти масово спрямовують на дітей російську пропаганду, а вчителів змушують працювати за російськими програмами.

Нагадаємо, до України вдалося повернути 12-річного хлопчика. З перших днів повномасштабного вторгнення дитина перебувала на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.

Також ми писали, що вже з наступного року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.