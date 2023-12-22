На Херсонщині окупанти вбили восьмикласника, — Прокудін
Російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй пресконференції, передає Укрінформ.
Вбивство школяра на ТОТ
За словами Прокудіна, 20 грудня дитина проходила неподалік окупантів. Вони заявили, що хлопчик нібито щось фотографував, схопили його, привели додому та застрелили просто на очах у рідних.
Очільник області зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.
Окрім того, він розповів, що окупанти масово спрямовують на дітей російську пропаганду, а вчителів змушують працювати за російськими програмами.
Нагадаємо, до України вдалося повернути 12-річного хлопчика. З перших днів повномасштабного вторгнення дитина перебувала на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.
Також ми писали, що вже з наступного року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.
Читайте Новини.LIVE!