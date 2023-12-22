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На Херсонщині окупанти вбили восьмикласника, — Прокудін

22 грудня 2023 14:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Херсонщині окупанти вбили восьмикласника, — Прокудін
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: t.me/olexandrprokudin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти на очах у рідних вбили восьмикласника на тимчасово окупованій території Херсонської області. Загарбники звинуватили дитину в тому, що він нібито щось фотографував.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй пресконференції, передає Укрінформ

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За словами Прокудіна, 20 грудня дитина проходила неподалік окупантів. Вони заявили, що хлопчик нібито щось фотографував, схопили його, привели додому та застрелили просто на очах у рідних. 

Очільник області зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Окрім того, він розповів, що окупанти масово спрямовують на дітей російську пропаганду, а вчителів змушують працювати за російськими програмами. 

Нагадаємо, до України вдалося повернути 12-річного хлопчика. З перших днів повномасштабного вторгнення дитина перебувала на тимчасово окупованій території, а потім в Росії.

Також ми писали, що вже з наступного року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати  та видавати "документи" для цього. 

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