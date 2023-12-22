В Херсонской области оккупанты убили восьмиклассника, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российские оккупанты на глазах у родных убили восьмиклассника на временно оккупированной территории Херсонской области. Захватчики обвинили ребенка в том, что он якобы что-то фотографировал.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин на своей пресс-конференции, передает Укринформ.

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По словам Прокудина, 20 декабря ребенок проходил мимо оккупантов. Они заявили, что мальчик якобы фотографировал, схватили его, привели домой и застрелили прямо на глазах у родных.

Глава области отметил, что украинские власти будут обращаться ко всем соответствующим органам, чтобы этот факт преступления зафиксировать.

Кроме того, он рассказал, что оккупанты массово направляют на детей российскую пропаганду, а учителей заставляют работать по российским программам.

Напомним, в Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика. С первых дней полномасштабного вторжения ребенок находился на временно оккупированной территории, а затем в России.

Также мы писали, что уже со следующего года Россия планирует мобилизовать украинских детей с оккупированных территорий 2007 года. Оккупанты уже начали создавать и выдавать "документы" для этого.