Нічні вибухи в Київській області 7 вересня — що відомо

На Київщині лунають вибухи — в ОВА назвали причину
7 вересня 2024 01:43
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: Associated Press
Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі в суботу, 7 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.
У Київській ОВА повідомляли про атаку ударних БпЛА та роботу ППО.
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О 01:33 в Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА — по них працюють сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.
За інформацією Повітряних Сил ЗС України станом на 01:42:
- БпЛА з півночі Київської області летів на Житомирську область;
- ударні безпілотники на півночі та сході Чернігівської області тримали курс на Київську область;
- "Шахеди" на межі Полтавської та Чернігівської областей заходили в Київську область західним курсом.
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