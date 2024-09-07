Нічні вибухи в Київській області 7 вересня — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: Associated Press

Вибухи лунають у Київській області зараз, уночі в суботу, 7 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.

У Київській ОВА повідомляли про атаку ударних БпЛА та роботу ППО.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 01:33 в Київській ОВА зазначили, що в регіоні зафіксували рух ударних БпЛА — по них працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", — закликали громадян.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

За інформацією Повітряних Сил ЗС України станом на 01:42: