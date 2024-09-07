Ночные взрывы в Киевской области 7 сентября — что известно

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Associated Press

Взрывы раздаются в Киевской области сейчас, ночью в субботу, 7 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.

В Киевской ОВА сообщали об атаке ударных БпЛА и работе ПВО.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 01:33 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА — по ним работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

По информации Воздушных Сил ВС Украины по состоянию на 01:42: