Ночные взрывы в Киевской области 7 сентября — что известно

В Киевской области раздаются взрывы — в ОВА назвали причину
7 сентября 2024 01:43
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: Associated Press
Взрывы раздаются в Киевской области сейчас, ночью в субботу, 7 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.
В Киевской ОВА сообщали об атаке ударных БпЛА и работе ПВО.
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В 01:33 в Киевской ОВА отметили, что в регионе зафиксировали движение ударных БпЛА — по ним работают силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — призвали граждан.
По информации Воздушных Сил ВС Украины по состоянию на 01:42:
- БпЛА с севера Киевской области летел в Житомирскую область;
- ударные беспилотники на севере и востоке Черниговской области держали курс на Киевскую область;
- "Шахеды" на границе Полтавской и Черниговской областей заходили в Киевскую область по западному курсу.
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