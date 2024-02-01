На Луганщині прикордонники взяли у полон трьох окупантів
Українським прикордонникам з бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося взяти у полон трьох російських окупантів. Зазначається, що військові РФ намагалися штурмувати позиції української армії в Луганській області.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Кого взяли у полон
У прикордонній службі наголошують, що загарбникам було надано медичну допомогу, воду та їх передали спеціальним службам.
"Серед полонених — мобілізований з Рязані, контрактник — командир відділення із Пскова та заробітчанин з Грозного — чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік задля заробітку", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, 31 січня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Журналісти показали, як полонених окупантів передавали до РФ.
Своєю чергою в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими, становить 8000 осіб.
Читайте Новини.LIVE!