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На Луганщині прикордонники взяли у полон трьох окупантів

1 лютого 2024 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Луганщині прикордонники взяли у полон трьох окупантів
Полонені окупанти. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українським прикордонникам з бригади Гвардії наступу "Помста" вдалося взяти у полон трьох російських окупантів. Зазначається, що військові РФ намагалися штурмувати позиції української армії в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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У прикордонній службі наголошують, що загарбникам було надано медичну допомогу, воду та їх передали спеціальним службам.

прикордонники взяли у полон окупантів
Полонені окупанти. Фото: ДПСУ

"Серед полонених — мобілізований з Рязані, контрактник — командир відділення із Пскова та заробітчанин з Грозного — чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік задля заробітку", — додали у повідомленні. 

прикордонники взяли у полон окупантів
Полонений окупант. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 31 січня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Журналісти показали, як полонених окупантів передавали до РФ.

Своєю чергою в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими, становить 8000 осіб.

прикордонники
військові
окупанти
полонені
війна в Україні
Росія
ДПСУ

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