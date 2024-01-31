Журналісти показали кадри з обміну російських полонених — що казали загарбники

Полонені окупанти. Фото: Факти ICTV

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими сьогодні, 31 січня. Журналісти показали, як полонених окупантів передавали до РФ.

Відповідне відео опублікувало видання Факти ICTV.

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Журналіст запитав загарбників, для чого вони приїхали в Україну, на що вони відповідали:

— Без коментарів.

— Не можу сказати.

Коли він запитав, чи повернуться вони знову, окупанти відповіли, що ні.

Повернення додому українських воїнів

Своєю чергою у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали моменти сьогоднішьного обміну, під час якого вдалося повернути 207 українських захисників.

"Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-ий обмін полоненими. Наймолодшому серед військових, яких вдалося повернути, скоро виповниться 21, а найстаршому вже виповнився 61 рік.

Також Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній 50 обмін військовополоненими між Україною та Росією. За його словами, Україна вміє досягати свого, через що до нашої країни сьогодні повернулися 207 українців.