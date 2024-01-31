Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Журналісти показали кадри з обміну російських полонених — що казали загарбники arrow

Журналісти показали кадри з обміну російських полонених — що казали загарбники

31 січня 2024 17:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Журналісти показали кадри з обміну російських полонених — що казали загарбники
Полонені окупанти. Фото: Факти ICTV
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Між Україною та Росією відбувся обмін полоненими сьогодні, 31 січня. Журналісти показали, як полонених окупантів передавали до РФ.

Відповідне відео опублікувало видання Факти ICTV.

Читайте також:

Що казали окупанти під час обміну

Журналіст запитав загарбників, для чого вони приїхали в Україну, на що вони відповідали:

— Без коментарів.

— Не можу сказати.

Коли він запитав, чи повернуться вони знову, окупанти відповіли, що ні.

Повернення додому українських воїнів

Своєю чергою у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали моменти сьогоднішьного обміну, під час якого вдалося повернути 207 українських захисників.

"Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня", — зазначили у повідомленні. 

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-ий обмін полоненими. Наймолодшому серед військових, яких вдалося повернути, скоро виповниться 21, а найстаршому вже виповнився 61 рік.

Також Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній 50 обмін військовополоненими між Україною та Росією. За його словами, Україна вміє досягати свого, через що до нашої країни сьогодні повернулися 207 українців.

військові
окупанти
полонені
люди
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі