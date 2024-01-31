Журналисты показали кадры с обмена российских пленных — что говорили захватчики

Пленные оккупанты. Фото: Факты ICTV

Между Украиной и Россией прошел обмен пленными сегодня, 31 января. Журналисты показали, как пленных оккупантов передавали в РФ.

Соответствующее видео опубликовало издание Факты ICTV.

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Журналист спросил захватчиков, зачем они приехали в Украину, на что они отвечали:

— Без комментариев.

— Не могу сказать.

Когда он спросил, вернутся ли они снова, оккупанты ответили, что нет.

Возвращение домой украинских воинов

В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали моменты сегодняшнего обмена, во время которого удалось вернуть 207 украинских защитников.

"Мгновение радости и осуществленной надежды, момент, который эти ребята ожидали каждую минуту плена. Вера в собственную страну, которая ежедневно борется ради спасения своих людей, помогла дождаться этого дня", — отметили в сообщении.

Напомним, в Украине сегодня, 31 января, состоялся уже 50-й обмен пленными. Самому младшему из военных, которых удалось вернуть, скоро исполнится 21, а самому старшему уже исполнился 61 год.

Также Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний 50-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. По его словам, Украина умеет достигать своего, из-за чего в нашу страну сегодня вернулись 207 украинцев.