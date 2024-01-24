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Координаційний штаб назвав кількість українців, які досі лишаються в полоні у РФ

24 січня 2024 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Координаційний штаб назвав кількість українців, які досі лишаються в полоні у РФ
Українські військовополонені. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими складає 8000 осіб.

Про це повідомив представник  Координаційного штабу Юрій Таранюк, пише "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, в рамках 49 обмінів, додому повернулися 2828 осіб, з яких 2681 військовий та 147 цивільних. Та попри все, в Росії досі утримуються тисячі українських полонених, не кажучи про десятки тисяч людей, чия доля невідома. 

"У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тисяч осіб, із них понад 1600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти", — сказав Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

Він додав, що з понад 8000 досі полонених осіб, через Міжнародний Комітет Червоного Хреста Росія підтвердила лише понад половину. Про інших полонених було іншим чином отримано інформацію, в тому числі від звільнених українських полонених.

Нагадаємо, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує збирати та перевіряти всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії: російське повітряне судно сьогодні розбилося в Бєлгородській області РФ, а на його борту могли перебувати українські полонені. Таку ж думку має й Михайло Подоляк, який наголосив про важливість зібрати всю інформацію про авіакатастрофу, аби детальніше її вивчити

Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що сьогодні дійсно готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною, проте, наразі не відбувся.  

Україна
військові
полонені
Росія

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