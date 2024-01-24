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Подоляк відповів, коли Україна прокоментує падіння Іл-76

24 січня 2024 15:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Подоляк відповів, коли Україна прокоментує падіння Іл-76
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Радіо Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна пізніше прокоментує падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Наразі потрібен час, аби з'ясувати всі деталі цього інциденту.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі для Reuters.

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"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", — наголосив він.

Що про це кажуть військові

Своєю чергою український військовий та колишній полонений Максим Колесніков викрив російське Міноборони на черговій брехні.

За його словами, росіяни кажуть, що в літаку, який впав поблизу Бєлгорода, перебувало 65 полонених, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Проте Колесніков заявив, що така інформація є "повною брехнею", оскільки на таку кількість військовополонених мало би бути більше конвоїрів.

"Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їхньої воєнної поліції. 3 охоронця, ага", — прокоментував військовослужбовець. 

в росії впав літак
Скриншот допису з X Максима Колеснікова

Падіння російського літака Іл-76 24 січня — що відомо

Сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Своєю чергою джерела українських ЗМІ в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що сьогодні, 24 січня, дійсно готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною. Проте, за його словами, цей обмін наразі не відбувся. 

Офіс президента
Міноборони
Михайло Подоляк
авіакатастрофа
полонені
ГУР

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