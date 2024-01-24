Подоляк відповів, коли Україна прокоментує падіння Іл-76
Україна пізніше прокоментує падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Наразі потрібен час, аби з'ясувати всі деталі цього інциденту.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі для Reuters.
"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", — наголосив він.
Що про це кажуть військові
Своєю чергою український військовий та колишній полонений Максим Колесніков викрив російське Міноборони на черговій брехні.
За його словами, росіяни кажуть, що в літаку, який впав поблизу Бєлгорода, перебувало 65 полонених, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Проте Колесніков заявив, що така інформація є "повною брехнею", оскільки на таку кількість військовополонених мало би бути більше конвоїрів.
"Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їхньої воєнної поліції. 3 охоронця, ага", — прокоментував військовослужбовець.
Падіння російського літака Іл-76 24 січня — що відомо
Сьогодні у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.
Своєю чергою джерела українських ЗМІ в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що сьогодні, 24 січня, дійсно готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною. Проте, за його словами, цей обмін наразі не відбувся.
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