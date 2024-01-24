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Подоляк ответил, когда Украина прокомментирует падение Ил-76

24 января 2024 15:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Подоляк ответил, когда Украина прокомментирует падение Ил-76
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Радио Свобода
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина позже прокомментирует падение российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Пока нужно время, чтобы выяснить все детали этого инцидента.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии для Reuters.

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"Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — подчеркнул он.

Что об этом говорят военные

В свою очередь украинский военный и бывший пленный Максим Колесников разоблачил российское Минобороны на очередной лжи.

По его словам, россияне говорят, что в самолете, который упал вблизи Белгорода, находилось 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Однако Колесников заявил, что такая информация является "полной ложью", поскольку на такое количество военнопленных должно быть больше конвоиров.

"Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то рыл 20 из их военной полиции. 3 охранника, ага", — прокомментировал военнослужащий.

в россии упал самолет
Скриншот сообщения с X Максима Колесникова

Падение российского самолета Ил-76 24 января — что известно

Сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

В свою очередь источники украинских СМИ в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В то же время, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сегодня, 24 января, действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной. Однако, по его словам, этот обмен не состоялся.

Офис президента
Минобороны
Михаил Подоляк
авиакатастрофа
пленные
ГУР

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