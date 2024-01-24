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Координационный штаб назвал количество украинцев, которые до сих пор остаются в плену в РФ

24 января 2024 16:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Координационный штаб назвал количество украинцев, которые до сих пор остаются в плену в РФ
Украинские военнопленные. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Координационном штабе по обращению с военнопленными назвали количество украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену. По их данным, это количество, включая гражданские и военные, составляет 8000 человек.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба Юрий Таранюк, пишет "Интерфакс-Украина".

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По его словам, в рамках 49 обменов домой вернулись 2828 человек, из которых 2681 военный и 147 гражданских. Но, несмотря ни на что, в России до сих пор содержатся тысячи украинских пленных, не говоря о десятках тысяч людей, чья судьба неизвестна.

"В плену на сегодняшний день находятся более 8 тысяч человек, из них более 1600 гражданских. Но десятки тысяч людей, и гражданских, и военнопленных, находятся в статусе пропавших без вести", — сказал Таранюк во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при МИД Украины.

Он добавил, что из более чем 8000 до сих пор пленных лиц, через Международный Комитет Красного Креста Россия подтвердила только более половины. О других пленниках была иным образом получена информация, в том числе от освобожденных украинских пленников.

Напомним, что Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает собирать и проверять всю информацию о падении самолета Ил-76 в России: российское воздушное судно сегодня разбилось в Белгородской области РФ, а на его борту могли находиться украинские пленные. Такое же мнение и Михаил Подоляк, который подчеркнул важность собрать всю информацию об авиакатастрофе, чтобы подробнее ее изучить

Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что сегодня действительно готовился обмен военнопленными между Россией и Украиной, однако пока не состоялся.

Украина
военные
пленные
Россия

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