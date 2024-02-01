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В Луганской области пограничники взяли в плен трех оккупантов

1 февраля 2024 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Луганской области пограничники взяли в плен трех оккупантов
Пленные оккупанты. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинским пограничникам из бригады Гвардии наступления "Помста" удалось взять в плен трех российских оккупантов. Военные РФ пытались штурмовать позиции украинской армии в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В пограничной службе подчеркивают, что захватчикам была оказана медицинская помощь, вода и их передали специальным службам.

пограничники взяли в плен окупантов
Пленные оккупанты. Фото: ГПСУ

"Среди пленных — мобилизованный из Рязани, контрактник — командир отделения из Пскова и трудовой мигрант из Грозного — чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка", — добавили в сообщении.

пограничники взяли в плен окупантов
Пленный оккупант. Фото: ГПСУ

Напомним, 31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Журналисты показали, как пленных оккупантов передавали в РФ.

В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными назвали количество украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену. По их данным, это количество, включая гражданских и военных, составляет 8000 человек.

пограничники
военные
оккупанты
пленные
война в Украине
Россия
ГПСУ

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