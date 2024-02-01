В Луганской области пограничники взяли в плен трех оккупантов

Пленные оккупанты. Фото: ГПСУ

Украинским пограничникам из бригады Гвардии наступления "Помста" удалось взять в плен трех российских оккупантов. Военные РФ пытались штурмовать позиции украинской армии в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В пограничной службе подчеркивают, что захватчикам была оказана медицинская помощь, вода и их передали специальным службам.

Пленные оккупанты. Фото: ГПСУ

"Среди пленных — мобилизованный из Рязани, контрактник — командир отделения из Пскова и трудовой мигрант из Грозного — чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка", — добавили в сообщении.

Пленный оккупант. Фото: ГПСУ

Напомним, 31 января между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Журналисты показали, как пленных оккупантов передавали в РФ.

В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными назвали количество украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену. По их данным, это количество, включая гражданских и военных, составляет 8000 человек.