На Мальті розпочалася зустріч щодо Формули миру Зеленського, — Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Зустріч щодо Формули миру

"Мальта. Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Понад 65 країн — Захід, Глобальний Південь", — написав Єрмак.

Він зазначив, що дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Підтвердженням цього є велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі.

"Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", — додав керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.

Що обговорюватимуть

"Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", — розповів Єрмак.

За його словами, ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.

Раніше ми писали, що 21 жовтня Володимир Зеленський у зверненні заявив, що свою присутність на зустрічі щодо Формули миру підтвердив лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.