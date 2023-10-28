На Мальті розпочалася зустріч щодо Формули миру Зеленського, — Єрмак
На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Зустріч щодо Формули миру
"Мальта. Розпочали зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру Президента Володимира Зеленського. Понад 65 країн — Захід, Глобальний Південь", — написав Єрмак.
Він зазначив, що дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає. Підтвердженням цього є велика кількість країн Глобального Півдня, які залучені до зустрічі.
"Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", — додав керівник Офісу Президента.
Він наголосив, що над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює все більше держав світу з усіх континентів.
Що обговорюватимуть
"Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", — розповів Єрмак.
За його словами, ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти.
Раніше ми писали, що 21 жовтня Володимир Зеленський у зверненні заявив, що свою присутність на зустрічі щодо Формули миру підтвердив лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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