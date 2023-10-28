На Мальте началась встреча по Формуле мира Зеленского, — Ермак

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности относительно украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Более 65 стран - Запад, Глобальный Юг", — написал Ермак.

Он отметил, что дипломатические усилия Украины приносят результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Подтверждением тому является большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены во встречу.

"Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", — добавил руководитель Офиса Президента.

Он подчеркнул, что над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.

Что будут обсуждать

"Будут презентованы и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", — рассказал Ермак.

По его словам, эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.

Ранее мы писали, что 21 октября Владимир Зеленский в обращении заявил, что свое присутствие на встрече по Формуле мира подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.