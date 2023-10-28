На Мальте началась встреча по Формуле мира Зеленского, — Ермак
На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Встреча по Формуле мира
"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по вопросам национальной безопасности относительно украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Более 65 стран - Запад, Глобальный Юг", — написал Ермак.
Он отметил, что дипломатические усилия Украины приносят результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Подтверждением тому является большое количество стран Глобального Юга, которые вовлечены во встречу.
"Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины", — добавил руководитель Офиса Президента.
Он подчеркнул, что над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.
Что будут обсуждать
"Будут презентованы и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", — рассказал Ермак.
По его словам, эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты.
Ранее мы писали, что 21 октября Владимир Зеленский в обращении заявил, что свое присутствие на встрече по Формуле мира подтвердил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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