Ситуація на фронті — у Генштабі ЗСУ розповіли, де зараз точаться бої

Головком ЗСУ Олександр Сирський на військовій нараді. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби станом на 10:00 на фронті вже відбулося 36 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти. На Покровському напрямку триває сім боєзіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у вівторок, 25 червня.

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Ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках

На Харківському напрямку зараз тривають дві атаки окупантів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на цьому напрямку загарбники втратили 146 осіб живої сили вбитими та пораненими.

Знищено:

три ББМ;

артсистему;

п’ять автомобілів;

три одиниці спецтехніки.

Також пошкоджено ще сім одиниць озброєння і військової техніки. Уражено 37 бліндажів ворога та три його склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку одна атака окупантів відбита. Тривають бойові дії в районах:

Копанок;

Греківки;

Макіївки;

Торського.

Загальна кількість боєзіткнень на цей час складає шість.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. За сьогодні ворог п'ять разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої тривають.

Покровський та Краматорський напрямки

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Атаку у бік Кліщіївки вже відбито.

Підрозділи Сил оборони сьогодні успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка – Північне.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу:

Новоолександрівки;

Воздвиженки;

Прогресу;

Євгенівки;

Сокола;

Новоселівки Першої.

Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали майже 300 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві броньовані машини, дві артилерійські системи та два автомобілі. Ще один танк, дві гармати, два автомобілі та ББМ загарбників пошкоджено.

Курахівський, Времівський та Оріхівський напрямки

На Курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. Водночас бій триває в районі Невельського.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі дві штурмові дії окупаційних військ в районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Зведення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, військові припускають, що на Сіверському напрямку, ймовірно, ворог накопичує сили.

Раніше у DeepState писали, що на шляху до надважливої логістичної траси Покровськ — Костянтинівка з населених пунктів залишається лише село Воздвиженка.

Також в ISW повідомили, що окупаційні війська нарощують темпи наступальних операцій на Донеччині. Аналітики вважають, що наступ на півночі від Харкова мав на меті відтягнути українські сили на той напрямок.