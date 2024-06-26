Ситуация на фронте — в Генштабе ВСУ рассказали, где сейчас идут бои

Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, с начала этих суток по состоянию на 10:00 на фронте уже произошло 36 боевых столкновений. Россіийские войска нанесли один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты. На Покровском направлении продолжаются семь боев.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 25 июня.

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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными.

Уничтожено:

три ББМ;

артсистемы;

пять автомобилей;

три единицы спецтехники.

Также повреждены еще семь единиц вооружения и военной техники. Поражены 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении одна атака оккупантов отбита. Продолжаются боевые действия в районах:

Копанок;

Грековки;

Макеевки;

Торского.

Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг пять раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

Покровское и Краматорское направления

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещеевки уже отбита.

Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Северное.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи:

Новоалександровки;

Воздвиженки;

Прогресса;

Евгеновки;

Сокола;

Новоселовки Первой.

Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля. Еще один танк, две пушки, два автомобиля и ББМ захватчиков повреждены.

Кураховское, Времовское и Ореховское направления

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Парасковиевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского.

На Времовском направлении успеха не имела атака врага возле Урожайного. Оккупанты отошли.

На Ореховском направлении потерпела неудачу две штурмовые действия оккупационных войск в районе Роботино и вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, военные предполагают, что на Северском направлении, вероятно, враг накапливает силы.

Ранее в DeepState писали, что на пути к важнейшей логистической трассе Покровск — Константиновка из населенных пунктов остается только село Воздвиженка.

Также в ISW сообщили, что оккупационные войска наращивают темпы наступательных операций в Донецкой области. Аналитики считают, что наступление на севере от Харькова было целью оттянуть украинские силы на то направление.