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На одном из направлений прямо сейчас идет семь боестолкновений — сводка Генштаба

26 июня 2024 12:08
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ситуация на фронте — в Генштабе ВСУ рассказали, где сейчас идут бои
Главком ВСУ Александр Сырский на военном совещании. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

По данным Генштаба ВСУ, с начала этих суток по состоянию на 10:00 на фронте уже произошло 36 боевых столкновений. Россіийские войска нанесли один ракетный и десять авиационных ударов с применением 22 КАБов, нанесли 44 удара дронами-камикадзе и почти 600 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты. На Покровском направлении продолжаются семь боев. 

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ во вторник, 25 июня.

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Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на этом направлении захватчики потеряли 146 человек живой силы убитыми и ранеными.

Уничтожено:

  • три ББМ;
  • артсистемы;
  • пять автомобилей;
  • три единицы спецтехники.

Также повреждены еще семь единиц вооружения и военной техники. Поражены 37 блиндажей врага и три его склада с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже две атаки врага в районах Берестового и Стельмаховки. Ситуация контролируемая. 

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении одна атака оккупантов отбита. Продолжаются боевые действия в районах:

  • Копанок;
  • Грековки;
  • Макеевки;
  • Торского.

Общее количество боестолкновений в настоящее время составляет шесть.

На Северском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. За сегодня враг пять раз пытался потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Белогоровки, Спорного и Раздоловки. Две атаки российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

Покровское и Краматорское направления

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Атака в сторону Клещеевки уже отбита. 

Подразделения Сил обороны сегодня успешно сдержали штурм противника на направлении Горловка - Северное.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. За сегодня уже произошло 13 боевых столкновений. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи:

  • Новоалександровки;
  • Воздвиженки;
  • Прогресса;
  • Евгеновки;
  • Сокола;
  • Новоселовки Первой.

Шесть атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили почти 300 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля.  Еще один танк, две пушки, два автомобиля и ББМ захватчиков повреждены.

Кураховское, Времовское и Ореховское направления

На Кураховском направлении один штурм противника вблизи Парасковиевки успеха не имел. В то же время бой продолжается в районе Невельского.

На Времовском направлении успеха не имела атака врага возле Урожайного. Оккупанты отошли.

На Ореховском направлении потерпела неудачу две штурмовые действия оккупационных войск в районе Роботино и вблизи Малой Токмачки.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. 

На одном из направлений прямо сейчас идет семь боеприкосновений — сводка Генштаба - фото 1
Сводка Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, военные предполагают, что на Северском направлении, вероятно, враг накапливает силы.

Ранее в DeepState писали, что на пути к важнейшей логистической трассе Покровск — Константиновка из населенных пунктов остается только село Воздвиженка.

Также в ISW сообщили, что оккупационные войска наращивают темпы наступательных операций в Донецкой области. Аналитики считают, что наступление на севере от Харькова было целью оттянуть украинские силы на то направление.

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