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На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу, — ОВА

17 червня 2024 22:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Полтавщини — збільшилася кількість постраждалих
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 17 червня, на Полтавщині збільшилася кількість постраждалих через обстріл. Під атаку противника потрапила цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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Кількість постраждалих збільшилася до 22 людей, серед них троє дітей, одного з них госпіталізували. 

"Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", — заявив Пронін.

Допис голови Полтавського ОВА. Фото: скриншот
Допис голови Полтавського ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Згодом стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Під завалами будівлі можуть перебувати люди. 

Україна
вибух
обстріли
Полтавська область
Полтава
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війна

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