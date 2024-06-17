Обстріл Полтавщини — збільшилася кількість постраждалих

На Полтавщині зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу, — ОВА
У понеділок, 17 червня, на Полтавщині збільшилася кількість постраждалих через обстріл. Під атаку противника потрапила цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.
Обстріл Полтавщини
Кількість постраждалих збільшилася до 22 людей, серед них троє дітей, одного з них госпіталізували.
"Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", — заявив Пронін.
Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
Згодом стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Під завалами будівлі можуть перебувати люди.
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