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У Полтавській області зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу

17 червня 2024 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Полтавської області 17 червня — кількість постраждалих зросла
Рятувальники допомагають жінці на місці обстрілу в Полтавській області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області у понеділок, 17 червня, зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу. Під ударом противника опинилася цивільна інфраструктура.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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Наразі відомо, що російські окупанти поранили 12 людей, у тому числі двох дітей.

"Трьох людей госпіталізували", — додав Пронін.

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Допис Проніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Згодом стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Під завалами будівлі можуть перебувати люди. 

Додамо, у Полтавській області внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 000 побутових споживачів лишилися без світла.

Україна
окупанти
обстріли
Полтавська область
війна
війна в Україні

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