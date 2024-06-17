Обстріл Полтавської області 17 червня — кількість постраждалих зросла

У Полтавській області зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу
У Полтавській області у понеділок, 17 червня, зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу. Під ударом противника опинилася цивільна інфраструктура.
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.
Обстріл Полтавської області
Наразі відомо, що російські окупанти поранили 12 людей, у тому числі двох дітей.
"Трьох людей госпіталізували", — додав Пронін.
Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
Згодом стало відомо, що ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Додамо, у Полтавській області внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 000 побутових споживачів лишилися без світла.
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