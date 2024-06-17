Вибухи на Полтавщині — ситуація зі світлом в регіоні

Електроенергетики за роботою. Фото ілюстративне: УНІАН

У Полтавській області внаслідок російського ракетного удару було пошкоджено лінії електропередач. Через це 53 000 побутових споживачів лишилися без світла.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін у понеділок, 17 червня.

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Як зазначив Пронін, зараз через ворожу атаку знеструмлені 53 тисячі побутових та 2400 юридичних споживачів.

Він також додав, що на місці обстрілу вже прибули аварійні бригади, які розпочали роботу над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання.

Скриншот допису Проніна

Обстріл Полтавщини — що відомо

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня, оскільки у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракету у напрямку регіону.

За попередньою інформацією, як повідомляв раніше Пронін, внаслідок російської атаки дев'ятеро людей постраждали, також було пошкоджено кілька багатоповерхівок та одну зі шкіл.