Обстріл Полтавщини — в ОВА повідомили про поранених та руйнування

Ліквідація наслідків російського обстрілу. Фото: скриншот

У понеділок, 17 червня, російські війська завдали удару по Полтавському району. Було влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram.

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В ОВА зазначили, що внаслідок російської атаки дев'ять людей постраждали.

"Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди. Станом на зараз відомо про дев'ятьох осіб, які отримали поранення. Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок", —сказав Пронін.

Також в соцмережах повідомляють, що було пошкоджено одну зі шкіл.

Нагадаємо, вибух у Полтаві пролунав вдень 17 червня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Також російська армія у Харківській області обстріляла автомобіль невідкладної швидкої допомоги. Внаслідок удару було поранено родину цивільних, зокрема вагітну жінку.