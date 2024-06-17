Обстрел Полтавской области — в ОВА сообщили о раненых и разрушениях

Ликвидация последствий российского обстрела. Фото: скриншот

В понедельник, 17 июня, российские войска нанесли удар по Полтавскому району. Было попадание по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Полтавщины

В ОВА отметили, что в результате российской атаки девять человек пострадали.

"Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района. Пострадали люди. По состоянию на данный момент известно о девяти раненых. Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек", — сказал Пронин.

Также в соцсетях сообщают, что была повреждена одна из школ.

Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня . В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Также российская армия в Харьковской области обстреляла автомобиль неотложной скорой помощи . В результате удара была ранена семья гражданских, в том числе беременная женщина.