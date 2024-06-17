Взрывы на Полтавщине - ситуация со светом в регионе

Ракетный удар по Полтавской области — в ОВА рассказали о ситуации со светом в регионе
В Полтавской области в результате российского ракетного удара были повреждены линии электропередач. Поэтому 53 000 бытовых потребителей остались без света.
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в понедельник, 17 июня.
Полтавская область остается без света
Как отметил Пронин, сейчас из-за вражеской атаки обесточены 53 тысяч бытовых и 2400 юридических потребителей.
Он также добавил, что на месте обстрела уже прибыли аварийные бригады, которые приступили к работе по ликвидации последствий, чтобы как можно оперативнее возобновить электроснабжение.
Обстрел Полтавской области — что известно
Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня, поскольку в Воздушных силах ВСУ сообщали о ракете в направлении региона.
По предварительной информации, как сообщал ранее Пронин, в результате российской атаки девять человек пострадали, также были повреждены несколько многоэтажек и одна из школ.
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