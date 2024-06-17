Обстрел Полтавской области 17 июня — количество пострадавших возросло

В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате обстрела
В Полтавской области в понедельник, 17 июня, возросло количество пострадавших в результате обстрела. Под ударом противника оказалась гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.
Обстрел Полтавской области
Сейчас известно, что российские оккупанты ранили 12 человек, в том числе двоих детей.
"Трех человек госпитализировали", — добавил Пронин.
Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.
Впоследствии стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Под завалами строения могут находиться люди.
Добавим, в Полтавской области в результате российского ракетного удара были повреждены линии электропередач. Поэтому 53 000 бытовых потребителей остались без света.
Читайте Новини.LIVE!