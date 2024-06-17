Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате обстрела arrow

В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате обстрела

17 июня 2024 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Полтавской области 17 июня — количество пострадавших возросло
Спасатели помогают женщине на месте обстрела в Полтавской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Полтавской области в понедельник, 17 июня, возросло количество пострадавших в результате обстрела. Под ударом противника оказалась гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Полтавской области

Сейчас известно, что российские оккупанты ранили 12 человек, в том числе двоих детей.

"Трех человек госпитализировали", — добавил Пронин.

null
Пост Пронина. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Впоследствии стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Под завалами строения могут находиться люди.

Добавим, в Полтавской области в результате российского ракетного удара были повреждены линии электропередач. Поэтому 53 000 бытовых потребителей остались без света.

Украина
оккупанты
обстрелы
Полтавская область
война
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту