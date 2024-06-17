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В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате обстрела, — ОВА

17 июня 2024 22:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Обстрел Полтавщины — увеличилось количество пострадавших
Последствия обстрела. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 17 июня, в Полтавской области увеличилось количество пострадавших из-за обстрела. Под атаку противника попала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.

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Число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них трое детей, один из них госпитализирован.

"Пока известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них — трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", — заявил Пронин.

Сообщение председателя Полтавского ОВА. Фото: скриншот
Сообщение председателя Полтавского ОВА. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.

Впоследствии стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Под завалами здания могут находиться люди.

Украина
взрыв
обстрелы
Полтавская область
Полтава
война в Украине
война

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