Обстрел Полтавщины — увеличилось количество пострадавших

В Полтавской области возросло количество пострадавших в результате обстрела, — ОВА
В понедельник, 17 июня, в Полтавской области увеличилось количество пострадавших из-за обстрела. Под атаку противника попала гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в Telegram.
Обстрел Полтавщины
Число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них трое детей, один из них госпитализирован.
"Пока известно, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Из них — трое детей, одного ребенка госпитализировали. Также на стационарном лечении находятся восемь взрослых", — заявил Пронин.
Напомним, взрыв в Полтаве раздался днем 17 июня. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Полтавской области.
Впоследствии стало известно, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Под завалами здания могут находиться люди.
Читайте Новини.LIVE!