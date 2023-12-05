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На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України

5 грудня 2023 22:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України
Пошуково-рятувальний літак Ан-26 ПКС РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Повітряно-космічні сили Росії відправили на пошук загиблих пілотів збитого фронтового бомбардувальника Су-24 пошуково-рятувальний літак Ан-26. Літак заходив на авіаудар по Одещині.

Вчинок росіян прокоментував спікер ВПС України Юрій Ігнат.

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"Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів — екіпаж бомбардувальника Су-24! Так собі рішення", — іронізує Ігнат. 

На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України
Пост Ігната. Джерело: Facebook

Cу-24 та Ан-26 — що відомо

На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України
Су-24 ПКС РФ в польоті. Джерело: росЗМІ

Відзначимо, що Су-24 (за кодом НАТО — "фехтувальник") — радянський фронтовий бомбардувальник, який має крила змінної стрілоподібності. Його було створено у 1970 році, у виробництві він перебував протягом 1970-1993 рр. Всього було побудовано та випущено 1400 машин. Перебувають на озброєнні як у ВПС України, так і в ПКС РФ.

На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України
Су-24 ВПС України в польоті. Джерело: оф.сайт Міністерства оборони України

Натомість Ан-26 (за кодом НАТО — "вихор") — радянський турбогвинтовий військово-транспортний літак. Виготовлявся протягом 1969-1986 рр. в СРСР, та протягом 1970-2000 рр. у Китаї. Загальна кількість випущених машин — 1398 одиниць. Теж перебувають на службі як у ВПС України, так і в ПКС Росії.

На пошук загиблих збитого бомбардувальника РФ відправила Ан-26 — реакція ВПС України
Ан-26 ВМС України. Джерело: wing.com.ua

Нагадаємо, що сьогодні фронтовий бомбардувальник Су-24 було збито в районі острова Зміїний. Його супроводжував російський важкий винищувач Су-30. Ще один такий бомбардувальник зазнав аварії у вересні: він упав поблизу Волгограда у Росії, екіпаж не вижив. 

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