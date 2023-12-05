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На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 — реакция ВВС Украины

5 декабря 2023 22:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 — реакция ВВС Украины
Поисково-спасательный самолет Ан-26 ВКС РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Воздушно-космические силы России отправили на поиск погибших пилотов сбитого фронтового бомбардировщика Су-24 поисково-спасательный самолет Ан-26. Самолет заходил на авиаудар по Одесской области.

Поступок россиян прокомментировал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

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"Сейчас поисково-спасательный самолет россиян Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов — экипаж бомбардировщика Су-24! Так себе решение", — иронизирует Игнат.

На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 - реакция ВВС Украины
Пост Игната. Источник: Facebook

Cу-24 и Ан-26 — что известно

На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 - реакция ВВС Украины
Су-24 ППС РФ в полете. Источник: росСМИ

Отметим, что Су-24 (по кодировке НАТО — "фехтовальщик")  советский фронтовой бомбардировщик, который имеет крылья переменной стреловидности. Он был создан в 1970 году, в производстве находился в течение 1970-1993 гг. Всего было построено и выпущено 1400 машин. Состоит на вооружении как в ВВС Украины, так и в ВКС РФ.

На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 - реакция ВВС Украины
Су-24 ВВС Украины в полете. Источник: оф.сайт Министерства обороны Украины

В то же время Ан-26 (по коду НАТО — "вихрь") — советский турбовинтовой военно-транспортный самолет. Изготовлялся в течении 1969-1986 гг. в СССР, и в течении 1970-2000 гг. в Китае. Общее количество выпущенных машин — 1398 единиц. Также находятся на службе как в ВВС Украины, так и в ВКС России.

На поиск погибших сбитого бомбардировщика РФ отправила Ан-26 - реакция ВВС Украины
Ан-26 ВМС Украины. Источник: wing.com.ua

Напомним, что сегодня фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит в районе острова Змеиный. Его сопровождал российский тяжелый истребитель Су-30. Еще один такой бомбардировщик потерпел крушение в сентябре: он упал вблизи Волгограда в России, экипаж не выжил.

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