У східних та північних регіонах України лунає повітряна тривога 7 грудня

Ворожа ракета в повітрі. Ілюстративне фото: militaryarms

В Низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека для низки регіонів.

У Повітряних силах зазначають, що у напрямку Полтавщини прямує ворожа повітряна ціль. Зокрема, повідомляється про загрозу ракетного обстрілу Миргорода.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повідомлення про напрямок ракети. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повідомлення про напрямок ракети. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Станом на зараз 18:18, 7 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Зокрема сигнал лунає у Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській.

Нагадаємо, ворог атакував одну з українських теплових електростанцій у прифронтовій зоні 7 грудня. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання ТЕС.

Крім того, 7 грудня, у Херсоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали зазначають, що у місті було чутно гучні вибухи. Також повідомляється, що ворог вів обстріл з лівого берега міста.