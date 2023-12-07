У східних та північних регіонах України лунає повітряна тривога 7 грудня

На сході та півночі України оголошено повітряну тривогу
В Низці областей України оголошено повітряну тривогу. У Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях існує загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога 7 грудня
В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека для низки регіонів.
У Повітряних силах зазначають, що у напрямку Полтавщини прямує ворожа повітряна ціль. Зокрема, повідомляється про загрозу ракетного обстрілу Миргорода.
Станом на зараз 18:18, 7 грудня, Україною шириться повітряна тривога. Зокрема сигнал лунає у Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській.
Нагадаємо, ворог атакував одну з українських теплових електростанцій у прифронтовій зоні 7 грудня. Внаслідок удару було пошкоджено обладнання ТЕС.
Крім того, 7 грудня, у Херсоні було оголошено повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали зазначають, що у місті було чутно гучні вибухи. Також повідомляється, що ворог вів обстріл з лівого берега міста.
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