У Херсоні лунають вибухи 7 грудня

Чорний дим підіймається у повітря. Ілюстративне фото: fonar.tv

На півдні України оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі Херсона чули гучні вибухи у місті.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Вибухи у Херсоні 7 грудня

У Херсоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали зазначають, що у місті було чутно гучні вибухи. За попередньою інформацією, існує загроза обстрілу керованими авіабомбами. Також повідомляється, що ворог веде обстріл з лівого берега міста.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот допису Новини.LIVE

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ вказували на активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Наразі, крім Херсонської області повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Харківській областях.

Мапа тривог 7 грудня. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, вибухи пролунали також на тимчасово окупованому Кримському півострові вночі, 5 грудня. Так, жителі Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які за їх словами є атакою дронів.

Додамо, російські загарбники завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього у деяких районах міста виникли перебої з електрикою.