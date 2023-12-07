У Херсоні лунають вибухи 7 грудня

У Херсоні лунають гучні вибухи
На півдні України оголошено повітряну тривогу. Місцеві жителі Херсона чули гучні вибухи у місті.
Про це повідомляє Новини.LIVE
Вибухи у Херсоні 7 грудня
У Херсоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали зазначають, що у місті було чутно гучні вибухи. За попередньою інформацією, існує загроза обстрілу керованими авіабомбами. Також повідомляється, що ворог веде обстріл з лівого берега міста.
Раніше у Повітряних Силах ЗСУ вказували на активність ворожої авіації в акваторії Азовського моря та загрозу застосування авіаційного озброєння.
Наразі, крім Херсонської області повітряна тривога оголошена у Миколаївській та Харківській областях.
Нагадаємо, вибухи пролунали також на тимчасово окупованому Кримському півострові вночі, 5 грудня. Так, жителі Керчі в мережі активно обговорюють "дивні звуки", які за їх словами є атакою дронів.
Додамо, російські загарбники завдали чергового удару по Херсону. Внаслідок цього у деяких районах міста виникли перебої з електрикою.
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