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В Херсоне раздаются громкие взрывы

7 декабря 2023 15:34
обновлено: 15:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсоне раздаются взрывы 7 декабря
Черный дым поднимается в воздух. Иллюстративное фото: fonar.tv
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Местные жители Херсона слышали громкие взрывы в городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE

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Взрывы в Херсоне 7 декабря

В Херсоне объявлена воздушная тревога. Местные телеграмм-каналы отмечают, что в городе были слышны громкие взрывы. По предварительной информации, существует угроза обстрела управляемыми авиабомбами. Также сообщается, что враг ведет обстрелы с левого берега города.

Сообщение о взрывах
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Новини.LIVE

Ранее в Воздушных Силах ВСУ указывали на активность вражеской авиации в акватории Азовского моря и угрозу применения авиационного вооружения.

Сообщение об угрозе
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Кроме Херсонской области, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харковской областях.

Карта тревог 7 декабря
Карта тревог 7 декабря. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, взрывы прогремели также на временно оккупированном Крымском полуострове ночью, 5 декабря. Так, жители Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые по их словам являются атакой дронов.

Добавим, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. В результате, в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

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