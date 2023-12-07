В Херсоне раздаются взрывы 7 декабря

Черный дым поднимается в воздух. Иллюстративное фото: fonar.tv

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Местные жители Херсона слышали громкие взрывы в городе.

Об этом сообщает Новини.LIVE

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Взрывы в Херсоне 7 декабря

В Херсоне объявлена воздушная тревога. Местные телеграмм-каналы отмечают, что в городе были слышны громкие взрывы. По предварительной информации, существует угроза обстрела управляемыми авиабомбами. Также сообщается, что враг ведет обстрелы с левого берега города.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот поста Новини.LIVE

Ранее в Воздушных Силах ВСУ указывали на активность вражеской авиации в акватории Азовского моря и угрозу применения авиационного вооружения.

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Кроме Херсонской области, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харковской областях.

Карта тревог 7 декабря. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, взрывы прогремели также на временно оккупированном Крымском полуострове ночью, 5 декабря. Так, жители Керчи в сети активно обсуждают "странные звуки", которые по их словам являются атакой дронов.

Добавим, российские захватчики нанесли очередной удар по Херсону. В результате, в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.